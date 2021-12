Den europeiske sentralbanken (ESB) har torsdag besluttet å holde styringsrenten uendret på null.

Samtidig lar den de marginale innskudds- og utlånsrentene (rentekorridoren) bli liggende på henholdsvis minus 0,5 og pluss 0,25 prosent. Alt er i tråd med konsensus.

Langt mer spennende enn selve rentedommen denne gang var spørsmålet om den seneste tids oppgang i inflasjonen ville få ESB til å nedjustere takten i sine pandemirelaterte verdipapirkjøp (PEPP).

PEPP talk

Og ESB skriver i pressemeldingen at kjøpstakten vil tas ned til et lavere tempo i første kvartal enn i kvartalet før. Planen er fortsatt å avvikle PEPP ved utgangen av mars 2022.

Samtidig forlenger sentralbanken reinvesteringsperioden for hovedstolen under PEPP-kjøpene til minst utgangen av 2024, fra tidligere minst utgangen av 2023.

Under det ordinære verdipapirkjøpsprogrammet (APP) har ESB bestemt seg for å øke fra dagens 20 til 40 milliarder euro i månedlige nettokjøp i andre kvartal 2022, for deretter å senke seg til 30 milliarder euro i tredje kvartal og tilbake til 20 milliarder euro fra oktober 2022 og fremover.

ESB venter at APP-programmet vil bli avsluttet kort tid før sentralbanken starter å heve renten.

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets trodde på forhånd at ESB ville forsøke å jevne ut utfasingen av PEPP, men øke kjøpene under det ordinære verdipapirkjøpsprogrammet (APP), for å glatte overgangen når PEPP avvikles.