Midt i stimen: Norges Bank hevet renten like etter Feds innstramming og like før Bank of Englands renteheving torsdag. Her sentralbanksjef Øystein Olsen, Ole Christian Bech-Moen, direktør for pengepolitikk, og Torbjørn Hægeland, direktør for finansiell stabilitet. Foto: Are Haram