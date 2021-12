Den japanske sentralbanken har besluttet å holde styringsrenten uendret på -0,10 prosent.

På forhånd var det også ventet at renten ville bli holdt uendret på -0,10 prosent, ifølge konsensusprognose fra Trading Economics.

Sentralbanken vil fortsatt kjøpe tilstrekkelige med statsobligasjoner til å holde renten på den 10-årige statsobligasjonen nær null prosent.

Sentralbanken sier også at det vil fortsette med kvantitative og kvalitative pengepolitiske lettelser for å kontrollere rentekurven (YCC), for å oppnå prisstabilitetsmålet på to prosent så lenge det er nødvendig for å nå dette målet på en bærekraftig måte.

Bank of Japan opprettholdt også kjøpsprogrammene innen børshandlede fond (ETF), eiendomsfond (J-Reits) og selskapsobligasjoner. Sistnevnte har et tak på rundt 20.000 milliarder yen frem til utgangen av mars 2022. Fra april vil selskapsobligasjonene kjøpes i samme takt som før pandemien, slik at utestående gradvis faller til nivået før pandemien.

Sentralbanken besluttet videre å delvis forlenge et krisestøtteprogram som svar på pandemien med seks måneder, frem til september 2022, for å støtte finansiering av hovedsakelig små- og mellomstore bedrifter.

Sentralbankmedlemmet Goushi Kataoka stemte mot beslutningen om å kontrollere rentekurven, ettersom han mener det ville være ønskelig å ytterligere lette pengepolitikken ved å senke både langsiktige og korte renter.