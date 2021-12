Esa tilbakeviser Vedum-påstand om lønnsstøtte

– Vi har hatt en dialog med Norge om det handlingsrommet som ligger i det midlertidige rammeverket, og står parat til vurdere den ordningen regjeringen velger å utforme, sier Hetland.

Vedum: Villig til å forsterke

I et svar til NTB forsvarer Vedum seg med at departementet var i dialog med Esa i forbindelse med utarbeidelsen av ordningen.

– Vi var opptatt av å legge taket i ordningen slik at vi ikke brøt statsstøttereglene. Dersom det nå viser seg at Esa har endret sitt syn, vil jeg sette opp et avklarende møte med Esa så raskt som mulig, skriver finansministeren i en epost til NTB.

– Dersom det viser seg at handlingsrommet er større enn den informasjonen vi har sittet med og det som har ligget til grunn, så er regjeringen selvfølgelig åpen for å forsterke ordningen, sier han.

Han påpeker samtidig at lønnsnivået i de mest berørte bransjene, overnatting og servering, er i overkant av 30.000 kroner per måned.

– Det er samtidig viktig å få fram at det ikke er aktuelt å begrense ordningen, så alle bedrifter som nå tenker å trekke permitteringsvarsler, kan fortsatt gjøre det, skriver Vedum.

Uforstående

Hetland stiller seg også uforstående til Vedums påstand om at dersom ordningen hadde hatt videre rammer, kunne man risikert å få nei fra Esa.

– Det midlertidige rammeverket åpner et veldig stort rom. Vi ser ingen grunn til å stikke kjepper i hjulene for de ulike EØS-landenes myndigheter og de tiltakene de velger å innføre for å beskytte sine økonomier, bedrifter og borgere, så lenge disse er proporsjonale og i samsvar med EØS-regelverket, sier han.

Bedriftene er også frustrerte over regelen om at for å komme innunder lønnsstøtteordningen, kan ingen ansatte permitteres.

Også dette kravet er noe regjeringen selv har utformet, ifølge Hetland.

– Det står ingenting om det i EØS-regelverket, sier han.

(©NTB)