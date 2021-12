Fredagens tall fra NAV tegnet bildet av et fortsatt stabilt arbeidsmarked.

Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets tar tak i den sesongjusterte ledighetsraten, som holdt seg i ro på 2,3 prosent.

«Foreløpig er dette lavere enn antatt av Norges Bank, som hadde lagt til grunn at ledigheten nå hadde økt til 2,5 prosent. Sånn sett peker tallene mot at sentralbanken leverer den varslede rentehevingen i mars. Men det er for tidlig å bedømme. Som NAV skrev på fredag, vil det først være arbeidsmarkedstallene for neste måned som fanger opp de umiddelbare effektene av den siste coronainnstrammingen», skriver han i mandagens morgenrapport.

Mer fleksibel lønnsstøtte

Disse effektene kan bli påvirket av at regjeringen søndag kveld sendte ut en pressemelding om en mer fleksibel lønnsstøtteordning, der bedriftene kan velge om de ønsker å ta utgangspunkt i tall fra to år tilbake eller i oktober og november 2021 i beregningen av omsetningsfallet.

«Dermed fanges flere bedrifter opp av ordningen, og de trenger ikke i samme grad å permittere arbeidstakere. Det kan føre til at oppgangen i arbeidsledigheten som følge av innstrammingstiltakene som ble lansert tidligere, ikke blir så stort som mange har fryktet», skriver seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets mandag morgen.

Sjeføkonom Gonsholt Hov i Handelsbanken mener uansett arbeidsmarkedstallene «blir svært viktige» inn mot Norges Banks rentebeslutning i mars.

«Sentralbanken har nemlig anslått en midlertidig økning i ledigheten i det helt korte bildet, før den begynner å falle tilbake igjen fra februar. Går det som Norges Bank tror, eller endog bedre, er det duket for en ny heving igjen i mars», skriver han videre mandag.

Tror presset kommer tilbake

Og det Norges Bank tror, er at tilbakeslaget i økonomien blir høyst kortvarig.

«Som vi har understreket, kommer vi fra en sterk økonomisk situasjon i forkant, med press i økonomien. Det betyr at selv med et kortvarig tilbakeslag, er det Norges Banks bedømmelse at kapasitetsutnyttelsen ikke vil falle mer ned enn til et forholdsvis normalt nivå i første kvartal – før det tar seg opp igjen til den samme pressituasjonen vi hadde i forkant av omicron (eller faktisk noe sterkere). Nettopp derfor ventes renten å stige videre fra dagens fortsatt svært lave nivå», fortsetter sjeføkonomen.

Sentralbanken hevet altså torsdag styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 0,50 prosent, og valgte å stå ved sin plan om å heve videre i mars. Denne og senere hevinger kan dog bli skjøvet på om smitten og tiltakene bremser økonomien.