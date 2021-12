Etter at demokratiske senatoren fra West-Virginia, Joe Manchin, trakk tilbake sin støtte til USAs president Joe Bidens «Build Back Better»-lovforslag (BBB) på 1,75 billioner dollar, senker Goldman Sachs prognosene for USAs BNP-vekst i første kvartal 2022, melder Reuters.

«Vi hadde allerede forventet en negativ finanspolitisk impuls for 2022 som et resultat av den dempende støtten fra covid-hjelpepakkene som ble vedtatt i 2020 og 2021, og uten BBB-vedtak vil denne finanspolitiske impulsen bli noe mer negativ enn vi hadde forventet,» skriver analytiker Jan Hatzius i et notat søndag.

Muligheter for en mindre pakke

Hatzius har nedjustert prognosene før første kvartal fra 3 prosent til 2, samtidig blir estimatene for andre kvartal kuttet med et halv prosentpoeng til 3 prosent. Mens for tredje kvartal er det ventet at BNP-veksten vil komme på 2,75 prosent, ned fra tidligere 3 prosent.

«Selv om BBB i sin nåværende form ser usannsynlig ut, er det fortsatt en god sjanse for at kongressen vedtar et mye mindre sett med finanspolitiske forslag som går på produksjonsinsentiver og forsyningskjedeproblemer,» skriver Goldman Sachs-analytikeren.



Ifølge Reuters tror Hatzius at det fortsatt er en mulighet for at kongressen forlenger et utvidede skattefradragsprogrammet for barn, som tar sikte på å tilby gratis barnepass, med noen modifikasjoner. Men han legger til at «sannsynligheten for at dette skal skjer er mindre enn 50 prosent.»

TRAKK BIDEN-STØTTE: Den demokratiske senator fra West-Virginia, Joe Manchin. Foto: Bloomberg

Rasende Biden

«Jeg kan ikke stemme for å fortsette med denne lovgivningen,» sa Joe Manchin under et intervju på programmet «Fox News Sunday». Manchin viste til bekymringer for inflasjonen.

I etterkant av intervjuet gikk senatoren ut med en uttalelse hvor han anklaget sitt eget parti, Demokratene, for å presse på for en økningen i gjelden som vil hindre landets evne til å svare på koronaviruspandemien og geopolitiske trusler, skriver Reuters.



«Mine demokratiske kolleger i Washington er fast bestemt på å dramatisk omforme samfunnet vårt på en måte som gjør landet vårt enda mer sårbart for truslene vi står overfor,» sa Manchin.

Biden og Det hvite hus skal visstnok være rasende, og har anklaget han for å bryte løftet om å finne felles grunnlag og få lovforslaget vedtatt. Senatet i USA er helt likt fordelt mellom Demokratene og Republikanerne, og Biden er helt avhengig av å få med Manchin for å få igjennom lovforslaget.

Ifølge presidentens pressesekretær, Jen Psaki, representerer senatorens kommentarer «en plutselig og uforklarlig reversering i hans posisjon». Før hun la til at Bidens administrasjon vil finne en måte å gå videre med lovgivningen i 2022.