Eksperter mener Tyrkias ekstraordinære tiltak for å styrke liraen egentlig er en «episk renteøkning», og mener budsjettet nå er sårbart for valutasjokk.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan presenterte mandag kveld ekstraordinære tiltak for å styrke liraen, etter at den hadde svekket seg 50 prosent mot dollaren siden september.

Valutasvekkelsen har skjedd samtidig med at presidenten har lent seg på sentralbanken for å kutte renten, i et forsøk på å lokke frem investeringer og å bøte på sin avtakende popularitet.

– Egentlig en episk renteøkning

Som ett av tiltakene vil regjeringen begynne å kompensere for tapet kunder med lira-innskudd pådrar seg om valutafallet overstiger rentene i landets banker. Ved å legge et gulv under liraen på denne måten, mener kritikere ifølge Bloomberg at regjeringen hever renten uten å si det, og samtidig fratar lira-innskytere fordelene.

– Dette er egentlig en episk renteøkning. En kraftig valutakursoppgang vil bli en stor byrde på budsjettet. Denne typen byrde pleier å bli monetisert, noe som betyr enda høyere valutakurs og inflasjonsrater, sier økonomiprofessor Refet Gurkaynak ved Bilkent University i Ankara.

– Vi kan si at budsjettet – det siste gjenværende ankeret (i tyrkisk økonomi, red. anm.) – har blitt ofret for å hevde at en renteøkning er unngått. Kostnaden av lira-svekkelsen har på dette viset blitt lagt på samfunnet som helhet, istemmer en tidligere visesentralbanksjef i Tyrkia, Ibrahim Turhan, overfor nyhetsbyrået.

Spår 25-30 prosent inflasjon

Liraen reagerte mandag med å styrke seg over 18 prosent mot dollar, og trenden fortsetter utover tirsdagen. I ettermiddag står liraen i 12,9636 pr. dollar, tilsvarende rundt 4 prosent styrkelse så langt i dagens handel.

Selv med denne styrkelsen er liraen ned over 30 prosent mot dollar så langt i 2021.

Den heftige minstelønnsøkningen annonsert i forrige uke vil fortsette å gi næring til den galopperende tyrkiske inflasjonen, som var 21,3 prosent på årsbasis i november. Regjeringen har et inflasjonsmål på 5 prosent, mens sentralbankens styringsrente ligger på 14 prosent.

Styringsrenten ble kuttet 100 basispunkter fra 15 til 14 prosent senest i forrige uke.

«En inflasjon på 25-30 prosent er uunngåelig for Tyrkia de neste månedene, samtidig som sentralbanken vil gjøre alt for å holde rentene lave. Markedets toleranse for lavrentepolitikk vil ikke være uendelig, og vindretningen kan endre seg raskt», skriver senioranalytiker Ipek Ozkardeskaya i Swissquote i sin oppdatering tirsdag.