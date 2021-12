BNP-vekst i USA bedre enn ventet

Bruttonasjonalproduktet (BNP) i USA steg 2,3 prosent i tredje kvartal 2021 målt i årlig takt, ifølge endelige tall. På forhånd var det ventet en vekst på 2,1 prosent, ifølge Trading Economics.

Samtidig har det blitt kjent at Chicago Federal Reserves nasjonale aktivitetsindeks var 0,37 poeng i november, sammenlignet med reviderte 0,75 måneden før (0,76), ifølge Trading Economics.

Indeksen er et vektet snitt av 85 indikatorer som skal illustrere den helhetlige økonomiske aktiviteten og inflasjonspresset i økonomien. En indeks på null poeng indikerer at den nasjonale økonomien vokser i takt med historisk trend, og positive verdier indikerer vekst over historisk snitt.