Direktør og sjefstrateg Daniell DiMartino Booth i Quill Intelligence er redd for at veksten i amerikansk økonomi stagnerer utover i 2022.

Federal Reserve har skiftet ham den siste tiden. En ultralett pengepolitikk og store, månedlige obligasjonskjøp trappes nå raskt ned for å gi handlingsrom for renteøkninger som skal hanskes med en galopperende inflasjon.

Strateg tror veksten stagnerer

Samtidig viser BNP-veksten i USA seg fra en bedre side enn ventet, med 2,3 prosent på årsbasis i tredje kvartal. Analytikere ser for seg at veksten skal ytterligere opp i fjerde kvartal og dermed dra amerikansk økonomi inn til den sterkeste BNP-veksten i et kalenderår siden 1984.

Direktør og sjefstrateg Daniell DiMartino Booth i Quill Intelligence er dog ikke optimistisk til BNP-veksten i 2022. Hun frykter veksten stagnerer, og tegner i et Bloomberg TV-intervju bildet av en amerikansk økonomi som nærmer seg stagflasjon.

– Vi tror Fed kan komme til å kjempe mot stagflasjon. Sentralbanker har intet verktøy for å hanskes med stagflasjon. Og har du en invertert rentekurve, kan du pr. definisjon ikke sette renten opp, sier hun.

Booth viser til at rentekurven har flatet betydelig ut de seneste ukene. En invertert rentekurve, som riktignok ikke inntreffer før lange obligasjonsrenter kryper under korte, er et klassisk tegn på en forestående resesjon i amerikansk økonomi.

Frykter streik på store havner

Bloomberg-spaltisten mener et par viktige tariffoppgjør danner mørke skyer i horisonten.

– 30. juni er skal det forhandles med fagforeningene på havnene i Los Angeles og Long Beach, der vi har sett så mye av kildene til forstyrrelser i forsyningskjeden og skyhøye fraktkostnader. Hver gang siden 1990 har disse fagforeningene gått til streik. Skulle det skje igjen, vil du igjen se amerikanere som ikke har midler til å forbruke som de har gjort i den sene pandemi-fasen, fortsetter Booth.

– Samtidig ser du selskaper som sliter med vedvarende marginskvis, samt matvarepriser som er kunstig høye. Vi ser «hockey stick»-kurver på varer som kjøtt og melk fordi folk siden 1. oktober har fått så mye subsidiert av regjeringen i SNAP-programmet (supplemental nutrition assistance program, red. anm.). Siden denne datoen er subsidiene opp 32 prosent, føyer hun til.

– Stagflasjonsfrykten må bort

Analysesjef Pål Ringholm i SpareBank 1 Markets varslet under Finansavisens «Investordagene 2021» at frykten for stagflasjon må bort for at aksjemarkedene skal få gode år.

En rekke internasjonale banker har lenge pekt på indikasjoner på at stagflasjonen er her, eller ihvertfall virker uunngåelig.

Økonomene i Citi så i oktober et behov for å korrigere, og påpekte at «stagflasjon» mest av alt hadde blitt brukt upresist for å beskrive litt svakere vekst og litt høyere inflasjon.

«Den strenge definisjonen av stagflasjon krever vanligvis en resesjon, og det er det fortsatt en relativt liten sannsynlighet for», skrev global sjeføkonom for fremvoksende økonomier, David Lubin, i en prognoseoppdatering.