«ESB gjør ikke for lite, den gjør feil ting,» sier lederen for Forbundet for engroshandel, eksport og tjenester (BGA), Dirk Jandura.

På grunn av den høye inflasjonen, er ledere i tysk økonomi i harnisk over pengepolitikken til Den europeiske sentralbanken (ESB), viser en ny undersøkelse utført av Reuters.

GIR KRITIKK: Dirk Jandura, leder i bedriftsforbundet BGA, er lite fornøyd med ESB håndtering av inflasjonen hittil. Foto: Bloomberg

«At det bidrar til å stabilisere statsfinansene i krisetider kan være politisk begrunnet – men ikke på lang sikt,» sier Jandura.

Rekordhøy inflasjon

I november bikket inflasjonen i Tyskland over 5 prosent for første gang på over 30 år, og dette har satt sinnene i kok.

«Det som bekymrer meg i denne forbindelse: ESB har ennå ikke gitt noe reelt signal om å forlate sin «løse» pengepolitikk,» sier presidenten for det tyske handels- og industrikammeret (DIHK), Peter Adrian, med tanke på prisutviklingen og legger til at han mener vi må ta situasjonen på alvor, skriver den tyske næringslivavisen Handelsblatt.

Hos den digitale foreningen Bitkom ser man en hel rekke med inflasjonsdrivere, som stigende råvare- og energipriser, CO2-priser, vedvarende flaskehalser i utleveringer samt høy etterspørsel etter mange varer og produkter.

– Det er desto viktigere at sentralbankene ikke fyller bensin på bålet gjennom en vedvarende politikk med superbillige penger, men bruker de tilgjengelige instrumentene for å motvirke dette, sier Bitkom-sjef Achim Berg.

Holdt renten i 0

ESB hadde i forrige uke et rentemøte hvor de kom frem til at de ikke ville heve rentene ennå og holdt den på null. Samtidig lot de den marginale innskudds- og utlånsrentene (rentekorridoren) bli liggende på henholdsvis minus 0,5 og pluss 0,25 prosent.

Men selv om renten ble holdt i ro signaliserte sentralbanken at de vil nedjustere takten i sine pandemirelaterte verdipapirkjøp (PEPP). Planen er at kjøpstakten skal tas ned til et lavere tempo i første kvartal enn i kvartalet før, og PEPP skal bli avviklet ved utgangen av mars 2022.

Samtidig forlenger sentralbanken reinvesteringsperioden for hovedstolen under PEPP-kjøpene til minst utgangen av 2024, fra tidligere minst utgangen av 2023.

FÅR KRITIKK II: Tysklands nye kansler Olaf Scholz (SPD). Foto: Bloomberg

Vil ha forutsigbarhet

Men det er ikke bare ESB som har gjort feil ifølge de tyske næringslivstoppene, også politikerne har sine svin på skogen. I Tyskland skal blant annet den nye regjeringen, som består av SPD (Sosialdemokratene), De Grønne og FDP (Det liberale folkepartiet), innføre en ny minstelønn på 12 euro i timen, noe næringslivslederne referer til som lite hensiktsmessig med dagens situasjon.

Bitkom-sjefen mener at det kan være lurt å moderere seg når det kommer til finanspolitikken også.

Det er et syn som støttes av BGA-sjefen Jandura. Han sier til Handelsblatt at også politikerne bør gjennomgå tiltakene sine med tanke på prispåvirkig.

«Og fremfor alt holde endringer i energiforsyning og mobilitet rimelige og forutsigbare for innbyggere og bedrifter,» sier han.