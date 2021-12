Norges Bank starter valutasalget igjen

Norges Bank vil selge valuta på vegne av staten tilsvarende 250 millioner kroner hver dag i januar 2022.

Starter igjen

Under forrige oppdateringen fra Norges Bank kom det frem de ikke vil gjøre valutatransaksjoner på vegne av staten i desember.

Høye olje og gassinntekter resulterte i at sentralbanken 19. november meldte at de ville redusere de daglige salgene av valuta på vegne av staten fra tilsvarende 700 millioner kroner til null for resten av november.

Euroen har styrket seg litt mot dollaren. Klokken halv 9 handles den tyske tiårsrenten til -0,18 prosent, mens renten på den norske tiåringen ligger på 1,69 prosent.