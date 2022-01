Fra vondt til verre for tyrkerne

Inflasjonen i Tyrkia fortsetter å være rekordhøy og i forrige måned satte president Erdogans regjering opp strøm- og gassprisene over hele landet for 2022.

I tillegg steg også prisene for bensin, forsikringer og bompenger, som legger ytterligere belastninger på økonomien. Det tyrkiske økonomien er står overfor en stadig økende inflasjon og en valutakrise som er blitt utløst av en rekke særdeles uortodokse rentekutt presset frem av Erdogan.

Ifølge det tyrkiske energitilsynet blir strømprisene i 2022 hevet med opptil 125 prosent for kommersielle brukere med høy etterspørsel og med 50 prosent for husholdninger. Ifølge tilsynet er det på grunn av høy global inflasjon at prisene settes opp såpass. For gass er prisøkningen på 25 prosent for privatpersoner og 50 prosent for industriell bruk i januar, melder Reuters.

Rekordhøy inflasjon i Istanbul

I Tyrkias største by, Istanbul, steg prisene på dagligvarer med 9,65 prosent på månedsbasis i desember. På årsbasis var prisveksten på 34,18 prosent, viser tall fra Istanbuls handelskammer (Istanbul Chamber of Commerce – ITO). Det er den høyeste prisveksten på over 10 år i byen som rommer omtrent 20 prosent av Tyrkias innbyggere. I tillegg økte prisene på husholdningsapparat med over 20 prosent og matvarer med 15 prosent, skriver Reuters.

Det er ventet at dette vil være med på å øke landets inflasjonsrate, som passerte 21 prosent i november og kan passere 30 prosent i desember, mye på grunn av landets valutakrise.