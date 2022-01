Lover skattelettelser fra 2023

Den tyske regjeringen sier de vil innføre skattelettelser for privatpersoner og selskaper for minst 30 milliarder euro, sier finansminister Christian Lindner søndag.

«Vi vil avlaste mennesker og små og mellomstore bedrifter med betydelig mer enn 30 milliarder euro,» sier Lindner til den tyske avisen Bild am Sonntag.

– Vi har et ansvar

Budsjettet for 2022 ble satt opp av Angela Merkels kristenkonservative regjering, men ifølge Lindner vil utkaste hans for 2023 inkludere lettelser for pensjonsforsikring og slutte med pristillegg på strøm.

Lindner, som i tillegg til å være finansminister også er partileder for Fridemokratene (FDP), et liberalt parti med fokus på økonomi og næringsliv, sier han også har bedt regjeringskollegene sine om å gjennomgå utgiftene i deres respektive departementer.

«Vi må tilbake til sunne offentlige finanser. Vi har et ansvar overfor den yngre generasjonen,» sier han.

En mulig måte å spare penger på, slik Lindner ser det, er å droppe byggingen av en ny terminal ved flyplassen i Berlin – som er ventet å koste rundt 50 millioner euro. Den økonomisk forsikte finansministeren mener heller at man kan gjøre en midlertidig bygning til å bli brukt permanent, skriver Reuters.

Hever gjeldstaket

Videre planlegger tyskerne også et skatteforslag som skal hjelpe bedrifter med å takle pandemien, blant annet ved å la dem utligne tap i 2022 og 2023 mot overskudd fra tidligere år.

På grunn av pandemien fikk forbundskansler Olaf Scholz', fra SPD, regjering brukt en nødklausul i grunnloven for tredje år på rad i å suspendere gjeldsgrensene og muliggjøre nye lån på 100 milliarder euro. Mens fra 2023 har regjeringen planer om å gå tilbake til gjeldsgrensereglene som står i den tyske grunnloven og som begrenser nye lån til en liten brøkdel av økonomisk produksjon.