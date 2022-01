Norsk PMI faller

Den norske innkjøpssjefsindeksen (PMI) falt til 58,0 i desember, viser tall fra NIMA og DNB.

Det er en nedgang på 5,9 poeng, fra reviderte 63,7 i november. En indeks over 50 poeng for å viser tiltagende aktivitetsnivå.

«Tallene understøtter dermed den fallende trenden i PMI siden sommeren, men nivået er likevel høyt og peker mot videre oppgang i industriaktiviteten», påpeker Kyrre Aamdal i DNB Markets.

Produksjonsindeksen falt i perioden 9,2 prosent til 56,8, men den underliggende trenden er ifølge DNB her flat.

Indeksen for nye ordre endte ned 5,0 prosent til 52,3 prosent, noe som er det laveste siden mai.

Sysselsettingen falt 8,9 prosent til 55,3 i desember, mens indeksen for leverandørenes leveringstid falt 2,21 prosent til 84,0. For sistnevnte påpeker DNB at den tradisjonelle tolkningen er at kortere leveringstider typisk reflekterer lavere aktivitet. I dens situasjon vil leveringstidene imidlertid også kunne reflektere forstyrrelser på tilbudssiden og transportproblemer.