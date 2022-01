Eurasia Group mener Kinas nulltoleranse for coronasmitte er den største geopolitiske risikofaktoren for verdensøkonomien i 2022.

– Mens den vestlige verden i løpet av noen uker endelig kan føle mye mer normalitet, er det overhodet ikke tilfellet i Kina. Evnen til å leve med viruset og den ekstremt lett overførbare omikron-varianten som ikke er like dødelig, er det stikk motsatte av Kinas nulltoleranse, sier direktør og gründer Ian Bremmer til Bloomberg TV.

– Landet vil måtte innføre strenge karanteneregler som vil få stor innvirkning på økonomien. Det kommer ikke til å gå bra. Vaksiner har ikke fungert veldig bra i Kina, det er ikke mange som har hatt sykdommen og derfor er det heller ikke mye antistoffer i befolkningen. Strategien som var best i verden i 2020 blir derfor den verste i 2022, fortsetter han.

– En policy-drevet utfordring

Når verdens nest største økonomi rammes, vil det ifølge Bremmer selvsagt få ringvirkninger for verdensøkonomien.

– Hvis byer stenger ned, inkluderer det betydelige mengder produksjon. Utslagene blir kraftige oppover, nedover, oppover, nedover. Mønsteret vi har sett i den vestlige verden de seneste 18 månedene vil flytte seg til Kina, sier han.

– Utfordringene i verdens forsyningskjeder vil naturligvis fortsette i 2022, og dette betyr også at inflasjonen får evnen til å sette seg lenger enn man ellers ville ha forventet. Dette er først og fremst en policy-drevet – og ikke en virusdrevet – utfordring, og én som kineserne ikke slipper unna, fortsetter Bremmer.

For øvrig på Eurasia Groups topp 10-liste over geopolitiske risikofaktorer for 2022 finner vi blant annet Russland, Iran, Tyrkia, mellomvalgene i USA og «en teknologipolarisert verden.»