Nøkkeltall skuffer i USA

Produksjonsindeksen fra Institute for Supply Management (ISM) viser svakere aktivitetsvekst enn ventet ved fabrikkene i USA – i det hele tatt den svakeste siden januar.

ISM-indeksen viser 58,7 poeng for desember, mot 61,1 poeng i november og 60,8 poeng i oktober. Ifølge Trading Economics var det på forhånd ventet en desember-måling på 60,0 poeng.

ISM-indeksen skal vise forretningsvilkårene i produksjonsindustrien i USA, og anses som en viktig indikator for de generelle økonomiske forholdene i landet.

Den er basert på underindekser for blant annet priser og sysselsetting. Mens sysselsettingskomponenten kom inn over forventningen, var den for priser langt under konsensus.

Sysselsettingsindeksen viser 54,2 poeng, opp fra 53,3 måneden før. Konsensus var 53,5, ifølge Trading Economics, som påpeker at fremgangen i forrige måned var den sterkeste siden april.

Prisindeksen viser 68,2 poeng, godt under konsensus på 79,5 – og det laveste på 13 måneder. I november var den på 82,4.

En ISM-indeks på over 50 poeng betraktes som positivt for den amerikanske dollaren, mens ISM-målinger på under 50 poeng vurderes som negativt.