Forventer raskere renteøkning i USA

Arbeidsledigheten i USA har falt fra 4,2 prosent i november til 3,9 prosent i desember, lavere enn konsensus på 4,1. Dette kom frem av dagens viktige arbeidsmarkedsrapport fra USA.

«Sentralbanken i USA vil sannsynligvis være enda mer ivrige etter å starte renteøkningen etter denne rapporten, og markedene priser nå inn den første renteøkningen til møtet i mars», skriver seniorøkonom Knut A. Magnussen fra DNB Markets i en oppdatering.

Han viser til at DNB Markets tidligere forventet at renteøkningen ville komme i juni, og varsler nå at prognosen vil oppdateres senere denne måneden.

«Det betydelige fallet i arbeidsledigheten til et historisk svært lavt nivå (3,9 %) peker mot en fortsatt innstramming i arbeidsmarkedet, noe som innebærer økende oppsiderisiko for inflasjon», står det videre i oppdateringen fra DNB Markets.