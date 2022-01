Undervurderer inflasjonen

– Mitt syn er at Federal Reserve og markedet fortsatt ikke anerkjenner hva som sannsynligvis vil kreves.



Det uttaler USAs tidligere finansminister Lawrence Summers ifølge Bloomberg.

Summers mener at selv etter den mer haukete tonen fra Federal Reserve, undervurderer fortsatt de og investorene hva som vil kreves for å få ned inflasjonen.

Investorene i USA og Asia fikk seg en real kalddusj gjennom den amerikanske sentralbankens notat onsdag kveld tidligere i uken, hvor Federal Reserve erkjente at de er bekymret for inflasjonsutviklingen, og samtidig indikerte raskere rentehevinger enn først antatt.

– Markedets og Feds vurdering er at man på en eller annen måte kan begrense inflasjonen uten at styringsrentene heves over 2,5 prosent, sier Summers i et intervju med Bloomberg.

Summers mener at dersom inflasjonen kommer ned uten at sentralbanken øker styringsrenten forbi 2,5 prosent, vil det kun være sannsynlig dersom den amerikanske økonomien viser seg å ikke takle mindre innstramninger.

– Vi kommer til å finne ut hvor sårbar økonomien er for rentehevinger. Det kan vise seg, som enkelte argumenterer for, at økonomien er mer sårbar for rentehevinger og kvantitative innstramninger enn vanlig, på grunn av det store gjeldsnivået og inflaterte eiendelspriser, sier han.

Summers er professor i samfunnsøkonomi ved Harvard, og satt som finansminister under Clinton-administrasjonen.