EUs inflasjonsanslag må oppjusteres

Den europeiske sentralbankens inflasjonsmål må muligens oppjusteres, på grunn av kontinentets forsøk på å begrense karbonutslipp samt overgangen til grønnere energi, sier ECB-topp Isabel Schnabel ifølge Bloomberg.

– I et miljø med stort overskudd av sparing, og forlengede tilbudsforstyrrelser, kan energiovergangen lede til at inflasjonen holder seg på et høyere nivå over lengre tid, som dermed potensielt øker risikoen for at inflasjonsforventningene destabiliseres, sa hun under en tale til American Economic Association lørdag.

Kommentarene kommer etter fredagens tall som viser at inflasjonen uventet akselererte til 5 prosent i desember. Dette kompliserer ifølge Bloomberg ECBs hypotese om at oppgangen i priser de siste månedene vil falle tilbake når tilbudsforstyrrelsene slipper opp, og energiprisene roer seg.

Den europeiske sentralbankens siste prognoser viser at inflasjonen vil ligge på 3,2 prosent i år, før den faller til 1,8 prosent i 2023 og 2024. Ifølge Schnabel er de tekniske antagelsene rundt energikomponenten i disse prognosene omgitt av stor usikkerhet.