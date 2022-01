– Lønnspresset kan holde seg høyt og en renteheving kan bli fremskyndet

På fredag ble det sluppet arbeidsledighetstall i USA, som viste at 207.000 amerikanere søkte om ledighetstrygd for første gang i ukesperioden frem til og med 1. januar. På forhånd var det ventet et tall på 197.000.

«Tallene fortalte også en historie som finansmarkedene allerede visste godt, nemlig at arbeidsmarkedet i USA er stramt», skriver makroanalytiker Kelly Chen i DNB Markets morgenrapport.

Ledighetsraten falt med 0,3 prosentpoeng til 3,9 prosent, som er nærmere nivået før pandemien. Økningen i sysselsettingen utenfor landbruket ble kun 199.000, godt under forventningen på 447.000. Det totale antallet sysselsatte er med det fremdeles hele 3.9 millioner lavere enn før pandemien.

«At arbeidsledigheten faller til så lave nivåer, samtidig som antallet sysselsatte fremdeles er vesentlig lavere enn før pandemien, henger sammen med at en stor gruppe med arbeidstagere har forsvunnet ut og pensjonert seg tidlig», påpeker Chen.

Hun har vanskelig for å se at «tidligpensjonistene» vil snu og gjeninntre i det amerikanske arbeidsmarkedet.

«Konsekvensen er at lønnspresset i USA nok kan holde seg høyere fremover, og det er dermed duket for at Fed skal kunne fremskynde sin første renteheving», mener makroanalytikeren.

Langt fra «amerikanske tilstander»

Inflasjonen stiger også i Europa, og ferske tall mandag morgen viser at prisveksten var på 5,3 prosent i Norge i desember. Strømprisene bidro mest, med 3,2 prosentpoeng, mens øvrige faktorer bidro med 2,1 prosentpoeng.

«Mens høye priser på energi og akselererende prisoppgang på matvarer trakk opp totalinflasjonen mer enn forventet til hele 5 prosent, så var kjerneinflasjonen hakket lavere enn ventet i desember i Europa», skriver Chen i rapporten.

Hun peker også på at forventingsundersøkelsene (ESI-indeksen) viser at inflasjonsforventningene tar seg opp i Europa, men at det er langt fra «amerikanske tilstander».