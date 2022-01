Den svenske Deutsche Bank-toppen Henrik Johnsson ser tre megatrender i år, hvorav to er inflasjonsdrivende.

En ny påminnelse om inflasjonspresset i økonomien kom mandag morgen, da tall fra SSB viste 5,3 prosent inflasjon på årsbasis i desember.

Dagens norske tall kom i kjølvannet av fredagens oppdatering fra eurosonen, der inflasjonen i desember steg til sitt høyeste noensinne: 5,0 prosent. Onsdag denne uken kommer det nye tall fra USA, der inflasjonen ventes å stige til hele 7,0 prosent på årsbasis i desember.

Europeisk rotasjon

– Inflasjonen har definitivt kommet for å bli. Jeg tror ikke Europa vil se de samme høye nivåene som i USA, da arbeidsmarkedet ikke er like stramt og det private forbruket er lavere. Europeiske forbrukere sparer trolig mer enn amerikanske, sier co-sjef for kapitalmarkeder i Deutsche Bank, Henrik Johnsson, til Bloomberg TV.

Han mener verdsettelsen av europeiske aksjer skal opp.

– Jeg er derfor enig med dem som anbefaler en rotasjon fra amerikanske til europeiske aksjer. Europeiske verdiaksjer vil relativt sett dra nytte av den globale rebalanseringen, sier svensken videre.

Ser tre megatrender

Johnsson ser tre megatrender som «i stor grad» kommer til å drive markedene og aktiviteten i corporate finance i 2022.

– Den første er ESG-investeringer, drevet av behovet for tilpasningen til en fossilfri økonomi over tid. Den andre er deglobalisering, og den tredje digitalisering. De to første er vel å merke også inflasjonsdrivende, og krever investeringer på vegne av forbrukere og selskaper, forklarer han.

– Det å holde et øye med inflasjonstallene vil derfor bli veldig viktig i begynnelsen av 2022, legger Deutsche Bank-toppen til overfor Bloombergs TV-kanal.