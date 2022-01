USAs sentralbanksjef Jerome Powell skal tirsdag i høring i Senatet. Wall Street er spent på hvor raskt han vil stramme til i sin kamp mot inflasjonen.

Jerome Powell skal tirsdag i høring i Senatet, som er ventet å bekrefte nominasjonen til hans andre periode i stillingen som sentralbanksjef.

«Han har støtte fra begge partier, og ventes å komme seg ganske glatt gjennom denne. Ifølge teksten sluppet på forhånd vil Powell understreke at Fed ikke vil la den høye inflasjonen feste seg. Men han vil uansett bli presset på blant annet vurderinger av inflasjonsutsiktene og tidspunktet for første renteøkning», skriver sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets i dagens morgenrapport.

– Ville blitt ledd ut av rommet

Federal Reserves mer haukete holdning stresser åpenbart Wall Street, der svingningene var store også mandag. Senioranalytiker Jeffrey Halley i Oanda tviler på at stressnivået vil avta med det første.

«Nervøsiteten fortsetter å stramme seg til etter fredagens fall i ledigheten og oppgangen i sysselsettingskostnadsindekser. Fra tre renteøkninger hører jeg nå at fire økninger er mulig i år. Hadde jeg sagt det for en måned siden, ville jeg ha blitt ledd ut av rommet. Faktisk ble jeg det, og det er morsomt hvor fort sentimentet svinger», skriver han i en oppdatering tirsdag.

«Jeg tror volatiliteten drives av amerikanske, pengepolitiske utsikter. Frem til det blir klarere hvor haukete eller ikke FOMC (Federal Open Market Committee, rentekomitéen, red. anm.) blir, kan vi forvente flere dager fremover med intradag-støy», fortsetter Halley.

Avviser fire renteøkninger

Etter å ha vært ned 2,5 prosent på det laveste mandag, endte Nasdaq marginalt opp i det som ble den største intradag-innhentingen siden coronabunnen. Mange aktører peker rett og slett på «dip buying», men Gonsholt Hov i Handelsbanken mener meldinger om at coronasmitten i New York nå kan ha nådd toppen «nok har bidratt positivt.»

I Oanda har Halley uansett problemer med å se Fed gjennomføre fire renteøkninger i 2022.

«Gitt hvor forsiktige FOMC har vært de siste to årene, ved nærmest å bevege seg i sneglefart, sliter jeg med å se dem trykke på panikknappen akkurat nå. Som sådan sliter jeg med å se Fed heve renten samtidig som banken avslutter obligasjonskjøpene, selv om jeg ikke er uenig i tre renteøkninger i løpet av hele 2022. Fire økninger er jeg definitivt uenig i», skriver han videre.

«Jeg tror «Fed-frykten» kan nærme seg toppen for nå. Det bør borge for et kraftig hopp i aksjer og en tilbakegang for amerikanske statsrenter og dollaren», legger senioranalytikeren til.