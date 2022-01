USAs sentralbanksjef Jerome Powell holdt på tirsdagens høring i Senatet fast ved sin mer haukete retorikk.

Nye inflasjonstall fra USA topper dagens makrokalender. Konsensus peker mot en inflasjon på 7,0 prosent på årsbasis i desember, noe som vil være opp fra 6,8 prosent i desember.

Energiprisene er en del av forklaringen, men kjerneinflasjonen er likevel ventet å komme opp i 5,4 prosent, mot 4,9 prosent i november. Dette er uansett nivåer amerikansk inflasjon ikke har sett på 40 år.

– Svært sterkt prispress

«Skulle tallene smelle enda mer i taket, vil nok markedet låse inn forventningene om en renteøkning i mars», skriver sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets i onsdagens morgenrapport.

I forkant av dagens tall ser markedet 80-85 prosent sannsynlighet for en mars-økning, etter at forventningene har steget de siste dagene.

«Gårsdagens tall fra NFIB viste for øvrig at lønns- og prisforventningene for de amerikanske småbedriftene hadde holdt seg godt oppe også ved utgangen av fjoråret, noe som nettopp illustrerer at prispresset her og nå er fortsatt svært sterkt», fortsetter sjeføkonomen.

Mener Kina-tall gir håp

Senioranalytiker Ipek Ozkardeskaya i Swissquote påpeker i sin morgenrapport at onsdagens inflasjonstall fra Kina overrasket på nedsiden, både for forbrukere og produsenter.

«Den fallende trenden gir håp for resten av verden», skriver hun.

«Investorene tror inflasjonen vil toppe ut med desember-tallene, og at trenden vil reverseres innen våren. Men sannheten er at ingen vet hvor vi er på vei. Alt vi vet er at Fed har ventet for lenge med å ta grep, og er dagens tall høyere enn ventet, vil den siste tids børsoppgang smelte som snø i solen», fortsetter analytikeren.

Inflasjonstopp i sommer?

På tirsdagens høring i Senatet holdt sentralbanksjef Jerome Powell fast ved sin mer haukete retorikk.

«Han sa at Fed kan heve rentene for å tøyle inflasjonen, at nedtrappingen av balansen (QT) vil starte jo før jo bedre, men også at inflasjonspresset vil toppe ut rundt halvveis i året. Det han ikke sa var også viktig. Han støttet verken fire renteøkninger i 2022 eller at den første kommer i mars, og kom heller ikke med noen detaljer om når nedtrappingen av balansen starter», skriver senioranalytiker Jeffrey Halley i Oanda i sin oppdatering onsdag.

– Mesterlig opptreden

Halley karakteriserer Powells opptreden i Senatet som mesterlig.

«Han satte igjen et glass som verken er halvfullt eller halvtomt, men akkurat som det skal være fra markedets perspektiv. Han overså nylige uttalelser fra haukete medlemmer i rentekomitéen (FOMC), samtidig å understreke at sysselsettingsmålet er nådd og at han er fullt klar over inflasjonsmålet», fortsetter analytikeren.

«Hvis Powell tror inflasjonen topper ut i andre halvår 2022, ser det ikke ut til å være behov for en panikkartet første renteøkning i mars, for ikke å snakke om fire av dem. Er det noe Fed har vist de siste to årene, er det forsiktighet og tålmodighet så det holder», legger han til.