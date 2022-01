Stor nedgang i antall konkurser under pandemien

I løpet av 2020 og 2019 gikk henholdsvis 3.468 og 3.862 aksjeselskaper konkurs. I 2021 var antall konkurser 2.650. Det tilsvarer en nedgang på nesten 25 prosent.

«De lave tallene er selvsagt interessante, da vi som så mange flere, trodde konkurstallene ville øke som følge av pandemien. Men det kan se ut som næringslivet generelt har klart seg godt så langt», skriver Julie Berg, analytiker i Experian, i en pressemelding.

De mest stabile konkurstallene finner man i bygg- og anleggsbransjen, der det er snakk om en relativt liten forskjell i antall konkurser fra 2020 og 2021.

«Vi så under forrige nedstengning at mange i bygg- og anleggsbransjen blomstret som følge at mange valgte å prioritere både tid og midler på oppussing. Men det ser nå ut til at bransjen er tilbake på et normalnivå», skriver hun.

Berg understreker derimot at vi ikke har sett langtidseffektene av pandemien enda, og nevner at det blir interessant å følge med på hvordan blant annet restaurant- og overnattingsbransjen håndterer nye runder med nedstengninger.

Færrest antall konkurser finner vi i Nord-Norge, der nedgangen i Troms og Finnmark var på hele 41 prosent. I Oslo var nedgangen på 33 prosent.

Antall nyetablerte aksjeselskaper har også gått kraftig opp under pandemien, med en økning på 10 prosent fra 2020 til 2021.

«I andre kvartal var tilsvarende vekst på 31 prosent mens det i tredje kvartal var en vekst på 10 prosent. I årets siste kvartal var det derimot en nedgang på ni prosent når fjoråret sammenlignes med 2020. Det blir interessant å se om den positive etableringstrenden er i ferd med å snu», skriver Berg.