Historisk høye USA-priser

Amerikansk inflasjon steg til 7,0 prosent på årsbasis i desember, som ventet.

Tall fra amerikanske myndigheter viser onsdag at konsumprisindeksen i USA, eksklusive mat- og energipriser (kjerneinflasjonen), steg 0,6 prosent fra november til desember. Fra desember i fjor steg prisene 5,5 prosent.

Dette er sjette gang de siste ni månedene med en kjerneinflasjon på 0,5 prosent eller mer.

Indeksene for boliger, bruktboliger, møbler, husholdningsutstyr og helsetjenester bidro særlig til oppgangen i kjerneinflasjonen i desember.

Har ikke sett maken på 40 år

Totalinflasjonen var 0,5 prosent på månedsbasis og 7,0 prosent på årsbasis.

Matindeksen bidro også denne gang til å trekke opp totalinflasjonen, men oppgangen på 0,5 prosent i desember var mindre enn i de seneste månedene. Energi-indeksen gikk tilbake 0,4 prosent etter en lang rekke måneder med oppgang, og det var bensin- og gasspriser som trakk ned.

Konsensus pekte mot 5,4 prosent i kjerneinflasjon og 7,0 prosent i totalinflasjon.

Totalinflasjonen på 6,8 prosent i november var den høyeste siden juni 1982, da den kom inn på 7,1 prosent etter å ha toppet ut over 14 prosent i fem måneder på rad i første halvår 1980. 14,8 prosent i mars er rekord som fortsatt står.

Les mer her.

Går mot renteøkning i mars

«Skulle tallene smelle enda mer i taket, vil nok markedet låse inn forventningene om en renteøkning i mars», skrev sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets i onsdagens morgenrapport.

I forkant av dagens tall så markedet 80-85 prosent sannsynlighet for en mars-økning, etter at forventningene hadde steget de siste dagene.

«Gårsdagens tall fra NFIB viste for øvrig at lønns- og prisforventningene for de amerikanske småbedriftene hadde holdt seg godt oppe også ved utgangen av fjoråret, noe som nettopp illustrerer at prispresset her og nå er fortsatt svært sterkt», fortsatte sjeføkonomen.