Lav BNP-vekst i eurosonen, høy inflasjonsrisiko

Industriproduksjonsdata for november, publisert denne uken, tyder på at produksjonen i industrien kan ha gått ned i fjerde kvartal, i likhet med daglig mobilitetsdata. Imidlertid antyder alle sentimentsundersøkelsene vekst i BNP, skriver analysebyrået.



Estimater publisert av den franske sentralbanken tyder på at aktiviteten økte i desember, og steg med 0,6 prosent fra tredje kvartal til fjerde kvartal. Capital Economics skriver videre at dette står i kontrast til Tyskland, der det føderale statistikkontoret Destatis rapporterte en nedgang i BNP. Capital Economics anslår at BNP-veksten i eurosonen vil ligge på 0,5 prosent i første kvartal.



Samtidig mener de inflasjonsutsiktene nå er de sterkeste siden før finanskrisen i 2008, og peker spesielt på boligprisveksten, som akselererte kraftig i tredje kvartal. Med bakgrunn i dette endrer Capital Economics sine prognoser, og forventer nå at Den europeiske sentralbanken avslutter sine verdipapirkjøp i desember i år og at innskuddsrenten heves fra -0,5 prosent til null i 2023.