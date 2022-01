Tidligere finansminister Larry Summers mener USA går mot akselererende inflasjon, og at økonomien må kjøles ned for å unngå resesjon.

Forstyrrelsene i verdens varekjeder har bidratt til å sende inflasjonen i vestlige økonomier til rekordhøye nivåer. Nylig gikk lederen for det nasjonale økonomiske råd i Det hvite hus, Brian Deese, ut og sa at en løsning på tilbudssideproblemet også vil løse inflasjonsproblemet.

– Han tar feil, sier Lawrence H. Summers i et intervju med Bloomberg TV.

– Massivt overopphetet

Summers er professor i samfunnsøkonomi ved Harvard, og var USAs finansminister under Clinton-administrasjonen fra 1999 til 2001.

– Vi har en massiv overoppheting i arbeidsmarkedet, og den høyeste raten av ledige stillinger målt mot arbeidsledighet i USAs historie – med klar margin. Vi mangler arbeidskraft innen alt fra psykoterapi til McDonald's og fra investeringsanalytikere til gartnere. Dette antyder at vi har en overflod av kjøpekraft og etterspørsel relativt til økonomiens produksjonsevne, utdyper han.

– Med mindre vi får dette i balanse, får vi ikke bare høyere inflasjon, men muligens også en akselererende inflasjon. Ja, vi må gjøre det vi kan for å åpne havner og øke produksjonen av halvledere. Men fundamentalt må vi anerkjenne at vi har en overopphetet økonomi som må kjøles ned fremover. Og inntil vi gjør det, vil det bli mye vanskeligere å adressere problemet, fortsetter Summers.

– Vi risikerer resesjon

Ifølge et intervju med Bloomberg tidligere i januar, mener Summers at selv en mer haukete Federal Reserve fortsatt undervurderer hva som vil kreves for å få ned inflasjonen.

– Hver gang en politiker fra Washington antyder at grådighet i næringslivet ligger bak, vil vi utsette datoen der vi oppnår troverdigheten som trengs for å ta ned inflasjonen med en stabil sysselsetting. Vi øker risikoen for at vi trenger en drastisk kontraksjon av typen som ble nødvendig da Paul Volcker ble sentralbanksjef. Feildiagnostisering av problemet med grådighet eller utvalgte sektorer øker risikoen for at vi til slutt trenger en resesjon, sier han nå.

Volcker var sentralbanksjef fra 1979 til 1987, da han ble etterfulgt av Alan Greenspan.

Den høyeste på 40 år

Tall fra amerikanske myndigheter viste onsdag i forrige uke at konsumprisindeksen i USA, eksklusive mat- og energipriser (kjerneinflasjonen), steg 5,5 prosent på årsbasis i desember.

Totalinflasjonen landet på 7,0 prosent, og steg dermed ytterligere fra 6,8 prosent i november.

Dagens totalinflasjon i USA er den høyeste siden juni 1982, da den kom inn på 7,1 prosent etter å ha toppet 14 prosent i fem måneder på rad i første halvår 1980. 14,8 prosent målt i mars dette året er en rekord som fortsatt står.