Amerikansk tiåring til høyeste nivå på to år

Den tiårige renten på amerikanske statsobligasjoner har steget til høyeste verdi på to år – opp 5 basispunkter til 1,8305 prosent. Den toårige renten brøt 1 prosent også for første gang på to år.

Bevegelsene tyder på at investorene klargjør seg for innstrammingen fra Federal Reserve. Fed kan begynne å øke renten allerede i mars for å være bedre posisjonert til å kontrollere inflasjonsnivået.

Oanda-senioranalytiker Jeffrey Halley har imidlertid problemer med å se Fed gjennomføre fire renteøkninger i 2022.

Det sender amerikanske futures i rødt lende. Nasdaq-futures peker ned 1,8 prosent, S&P 500-futures er ned 1,2 prosent og Dow Jones faller 0,7 prosent.

Wall Street var stengt mandag på grunn av Martin Luther King Day.