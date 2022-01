USA-indeks skuffer voldsomt

Empire Manufacturing-indeksen, som indikerer aktiviteten i næringslivet i New York, kom inn på minus 0,7 poeng for januar, viser tall fra New York Federal Reserve tirsdag.

Konsensus for indeksen som måler forventningene hos innkjøpssjefene i delstatens industri, lå på 25,0. I desember var indeksen på 31,9 poeng.

Empire Manufacturing-indeksen følges tett av investorer og markedsaktører for innsikt om industrien i delstaten – både nåværende situasjon og hvor den er på vei, da denne kan gi en pekepinn på forholdene på landsbasis.

En negativ indeksnotering peker mot en forverring av markedsforholdene.