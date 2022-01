Markedet priser inn fire renteøkninger i USA i år. JP Morgans globale sjef for renteforvaltning, Bob Michele, mener Federal Reserve må ta mye hardere i.

Federal Reserve har innsett alvoret i inflasjonsutviklingen, og inntatt en mer haukete holdning med utsikter til renteøkninger og etterhvert også en slanking av balansen.

Global sjef for renteforvaltning i JP Morgan Asset Management, Bob Michele, mener USAs sentralbank må ta mye hardere i enn de fire renteøkningene som nå er priset inn for 2022.

– Fat på fat med punsj

At renten på 2-årige amerikanske statsobligasjoner nå er oppe på 1-tallet for første gang siden februar 2020, mener han er markedet som reagerer på at Fed «skal ta bort punsjbollen».

– Feds problem er at de ikke har en punsjbolle å ta bort, men fat på fat med punsj de er nødt til å få ut av systemet. Sentralbanken har ventet altfor lenge, og må nå bevege seg raskt. De må bli mer aggressive enn de måtte ha vært dersom de hadde startet innstramningen for 6-9 måneder siden, sier han i et intervju med Bloomberg TV.

– Fire renteøkninger vil løfte styringsrenten (Fed funds rate, red. anm.) til 1 prosent om et år. Det betyr 1,5 prosent i negativ obligasjonsrente basert på dagens inflasjonsforventninger, og sannsynligvis en enda mer negativ rente gitt hvor inflasjonen er i dag, fortsetter Michele.

Vil ha åtte renteøkninger i år

Han er klar på at Federal Reserve er for sent ute til å manøvrere seg frem til en myk landing for amerikansk økonomi, og mener ethvert rally i obligasjoner er et salgssignal.

– Hvis jeg var Fed, måtte jeg ha gjort noe på dette møtet. De må starte renteøkningene nå, og kan ikke vente mars. Det letteste vil være å avslutte obligasjonskjøpene i tråd med 15. februar-planen. Det mer aggressive – noe jeg mener Fed er nødt til å snakke om – vil være å avslutte kjøpene nå, heve renten og legge inn i alt åtte renteøkninger slik at vi kommer oss til 2 prosent i år, sier Michele til nyhetsbyråets TV-kanal.

Neste rentemøte i Federal Reserve finner sted i neste uke, 25. og 26. januar.

Øyner 3 prosent rente – minst

JP Morgan-toppen mener det blir «absurd» å snakke om en styringsrente som topper ut på litt over 2 prosent.

– Inflasjonen er den høyeste på 40 år. Og når prisene stiger, gjett hva forbrukeren vil ha da? Jo, høyere lønn. Og der er den uhyggelige lønns- og inflasjonsspiralen så alle kan se, sier han.

Michele mener den høye corporate finance-aktiviteten gjennom det siste året tydelig viser at finansiering har blitt for billig.

– Den har blitt for billig for selskaper, for husholdninger og for myndighetene. Fed har derfor mye normalisering og innstramning foran seg. Jeg tror vi får se en styringsrente på minimum 3 prosent i denne syklusen, fortsetter han overfor Bloomberg TV.