SSBs konjunkturbarometer viser bedring og optimisme blant industrilederne. Ikke minst er ordreinngangen sterk.

Veksten er imidlertid litt lavere enn kvartalet før.

Både produktprisene og innsatsvareprisene stiger videre.

Godt over trend

SSBs sammensatte konjunkturindikator synker marginalt til 8,6 (sesongjustert). Dette er fortsatt godt over det historiske gjennomsnittet, og viser at veksten vil holde seg godt over trend.

Noe som bremser veksten er knapphet på råstoff og elektrisk kraft. Dessuten øker knappheten på arbeidskraft. Kapasitetsutnyttelsen øker videre, og bedriftene utnytter nå 80,6 prosent av sin maksimale kapasitet.