Rentedommen er klar

Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet har enstemmig besluttet å holde styringsrenten uendret på 0,50 prosent, går det frem av en pressemelding fra sentralbanken.

Samtidig opprettholdes signalene om en renteøkning i mars.

Begge deler er i tråd med bred konsensus.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli satt opp i mars, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en kommentar.

Vil stabilisere inflasjonen

Norges Bank merker seg oppgangen i norsk økonomi gjennom høsten, men også at høyere smittetall og omfattende smitteverntiltak har bremset aktiviteten den siste tiden.

«Arbeidsledigheten har økt litt, men ser ut til å holde seg lavere enn anslått i Pengepolitisk rapport 4/21. Lettelser i smitteverntiltakene vil trolig bidra til at den økonomiske oppgangen fortsetter. Økte strømpriser har gitt høy konsumprisvekst. Den underliggende inflasjonen har steget mer enn ventet og er nå nær inflasjonsmålet», skriver banken.

Komitéens vurdering er at hensynet til å stabilisere inflasjonen rundt målet på noe sikt tilsier en økning av styringsrenten mot et mer normalt nivå.

«En gradvis normalisering av renten er forenlig med fortsatt høy sysselsetting. Økte renter vil også bidra til å motvirke oppbygging av finansielle ubalanser», heter det videre.

Usikkerheten rår fremdeles

Samtidig erkjenner Norges Bank at det fremdeles hersker usikkerhet omkring den økonomiske utviklingen fremover.

«Omicron ser ut til å gi et mildere sykdomsforløp enn delta-varianten av coronaviruset, men det er fortsatt usikkerhet rundt det videre forløpet for pandemien. Komitéen var også opptatt av risikoen for at kapasitetsbegrensninger i økonomien og vedvarende prispress internasjonalt kan løfte lønns- og prisveksten her hjemme», går det frem av meldingen.

Denne ukens møte er et såkalt mellommøte der verken nye anslag eller rentebane legges frem. Norges Bank vil heller ikke holde noen pressekonferanse.