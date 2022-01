USAs president Joe Biden tror Russland og president Vladimir Putin går inn i Ukraina. Trusselen om tøffe sanksjoner rammer rubelen.

Spenningen rundt situasjonen i Ukraina lever videre, og den diplomatiske aktiviteten mellom USA/NATO/EU og Russland holder seg høy. Fredag skal USAs utenriksminister Antony Blinken møte Russlands utenriksminister Sergej Lavrov i Geneve.

– Min gjetning er at han (Vladimir Putin, red. anm.) vil gå inn i Ukraina. Han må gjøre noe, sa Joe Biden på onsdagens pressekonferanse som markerte hans første år som USAs president.

Rubelen under press

Dette gir næring til bekymringene om at tøffere, eller ifølge Biden «katastrofale» sanksjoner mot Russland kan være på vei. Rubelen er torsdag på defensiven mot både dollar og valutaer i fremvoksende markeder etter å ha styrket seg tidligere i uken.

Rubelen nærmer seg 77 mot dollar, og står torsdag ettermiddag i 76,69 etter en svekkelse på 0,7 prosent så langt i dagens handel.

– Rubelen vil fortsatt være under press, sier sjefstrateg for fremvoksende markeder i SEB, Per Hammarlund, til Bloomberg.

Han tror rubelen vil svekke seg til rundt 77,30 mot dollaren «i de kommende dagene», og videre til 78,40 så tidlig som i neste uke.

– Kan bli umulig å handle

Det bidrar ikke til å dempe usikkerheten at USA og deres allierte – ifølge Biden – er splittet om hvordan de vil reagere på «et mindre angrep» mot Ukraina, og ingen invasjon.

– Russiske aktiva kan ikke gjøre det bra akkurat nå. Selv om vi anslår 60-70 prosents sjanse for deeskalering – noe som vil bidra til rubelrally og lavere obligasjonsrenter, er det 30-40 prosents sjanse for et «very high impact»-scenario der det kan bli umulig å handle i russiske aktiva, sier porteføljestrateg Cristian Maggio i TD Securities til nyhetsbyrået.

Etter en volatil dag så langt er den bredere MOAX-indeksen på Moskva-børsen opp 0,4 prosent torsdag ettermiddag.