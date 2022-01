Torsdag ble beslutningen fra det som blir Øystein Olsens siste rentemøte annonsert.

Som kjent har Olsen annonsert at han går av i februar.

Det ble ingen renteøkning på dette mellommøte, men det må vi vente oss i mars når det neste rentemøtet skal avholdes.

Her forklarer redaksjonssjef Are Haram i Finansavisen hva som kom frem på rentemøtet og hva Norges Bank nå sier om norsk økonomi.

Vet du forskjellen på et mellommøte og et hovedmøte i Norges Bank? Her er forklaringen: