Tror fremdeles på renteheving i mars

Norges Bank holdt som ventet styringsrenten uendret på 0,5 prosent torsdag, og kommenterte i pressemeldingen tilknyttet rentebeskjeden at renten mest sannsynlig blir satt opp i mars.

Sentralbanken er bekymret for at kapasitetsbegrensninger i økonomien og vedvarende prispress internasjonalt kan løfte lønns- og prisveksten her hjemme. Ifølge et notat fra Nordea Markets tilsier dette at Norges Bank vil øke renten raskere enn hva som ble signalisert på rentemøtet i desember. Meglerhuset forventer at renten vil heves fire ganger i år.

Frank Jullum i Danske Bank skriver at sentralbanken erkjenner at veksten har avtatt, samtidig som de påpeker at ledigheten har vært – og sannsynligvis vil bli – lavere enn ventet. Samtidig ser omikron ut til å være mildere enn fryktet, som reduserer nedsiderisikoen. Dette er ifølge Jullum helt i tråd med Danske Banks egne forventninger, som fremdeles tror på rentehevning fra Norges Bank i mars.

Handelsbanken Capital Markets deler også dette synspunktet, og bemerker at kapasitetsutnyttelse og kjerneinflasjon trolig vil fortsette å overraske Norges Bank positivt. De mener risikoen forbundet med rentebanen nå er dreid mot oppsiden.

TDN Direkt