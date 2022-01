Svake PMI-tall

Foreløpige sammenstilte tall viste mandag at sammenstilt PMI i eurosonen var 52,4 i januar, mot 53,3 foregående måned.

På forhånd var det ventet et tall på 52,6.

Den lille nedgangen bekrefter ifølge Capital Economics at omikron har satt sine spor i tjenestesektoren. De tror imidlertid at det vil lempes tilstrekkelig på tiltakene i februar og mars til at BNP vil stige med 0,5 prosent i første kvartal.

Ettersom turisme, transport og fritidsaktiviteter har falt kraftig, synes ikke Capital Economics det var overraskende at PMI for tjenestesektoren falt til 51,2 fra 53,1 mellom desember og januar. Dette gjenspeiler ifølge analysebyrået den omfattende gjeninnføringen av koronarestriksjoner og utrullingen av koronapass i mange europeiske land.

Samtidig steg PMI for industrisektoren, ettersom forsyningsbegrensningene lettet noe. Undersøkelsen tyder også på at prispresset fortsatt er svært høyt, skriver Capital Economics videre.

Tyskland overrasket på den positive siden, der sammenstilt PMI steg til 54,3 til 49,9. Frankrike skuffet derimot, med en nedgang til 52,7 fra 55,8, angivelig fordi forsyningskjedeproblemer og sykefravær fortsatt er et stort problem.

TDN Direkt