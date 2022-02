Global analysesjef for renter i HSBC, Steven Major, er nokså klar på at Fed er på etterskudd. De har på en måte malt seg inn i et hjørne, mener han.

Federal Reserve starter tirsdag sitt todagers rentemøte. Den store spenningen knytter seg til hva den amerikanske sentralbanken vil si om den høye inflasjonen, og ikke minst hvor hurtig og i hvilken grad innstramningene vil komme.

Global analysesjef for renter i HSBC, Steven Major, er nokså klar på at Fed er på etterskudd.

– Har malt seg inn i et hjørne

– De har hatt et gjennomsnittlig inflasjonsmål, noe som ikke har vært mye nevnt de siste 3-4 månedene. Det er som om de skulle ha forlatt strategien. Fed har på en måte malt seg inn i et hjørne med sine sysselsettings- og inflasjonsmål, og kunne ikke heve renten, forklarer han til Bloomberg TV.

Samtidig har sentralbanker i Asia og Øst-Europa begynt å stramme inn.

– En sentralbank som eksempelvis den koreanske er langt foran den amerikanske. Feds policy har kanskje ikke vært designet for utfordringene ved pandemien, og inflasjonsmålet har vært et overveid forsøk på å adressere desinflasjonen i det foregående tiåret. Det Fed ikke visste, var at alt ville bli solgt for dem innen et år, fortsetter Major.

– Kan ikke la seg skremme

Men selv om Fed ligger på etterskudd, tror sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets ikke at sentralbanken kommer med en renteøkning på 50 basispunkter i mars for å «ta igjen det tapte», slik enkelte spår. Og særlig ikke etter korreksjonen på børsene de siste dagene.

«Vi holder en knapp på at mars-møtet blir pekt på som tidspunktet for første renteheving, men at Fed vil nøye seg med 25 basispunkter. Sentralbanken kan ikke la seg skremme av en viss korreksjon i markedet, men ønsker heller ikke å sette i gang et voldsomt nedsalg i aksje- og kredittmarkedet – som i neste omgang kan gi betydelige negative utslag i realøkonomien gjennom økt sparing blant husholdningene og redusert kredittilgang for bedriftene», skriver hun i tirsdagens morgenrapport.

– Vil ikke provosere haukene

Senioranalytiker Ipek Ozkardeskaya i Swissquote mener Fed «ikke er i posisjon til å provosere haukene» etter den siste utviklingen i aksjemarkedet.

«Feds mål er å bekjempe inflasjonskrisen, og ikke trigge en ny finanskrise. Og Fed har ikke råd til å trigge en finanskrise når inflasjonen er så høy», skriver hun i sin oppdatering tirsdag.

Ozkardeskaya tror Fed fortsatt vil avslutte obligasjonskjøpene og øke renten i mars, for så å komme med ytterligere tre renteøkninger i 2022.

«Men de vil nok uttrykke seg mer forsiktig blant annet når det gjelder å redusere balansen», fortsetter analytikeren.