Hvis Fed nøyer seg med dette, vil det utløse betydelige nedsalg i risikable aktiva. Det i seg selv vil få langrentene til å snu ned, tror seniorøkonom Knut A. Magnussen, som tror Fed vil ha vanskeligere for å akseptere fallende langrenter enn fallende børser.

Et alternativ er derfor at Fed både hever renten ved hvert møte og samtidig selger seg kraftig ned i sin balanse.

Det vil hindre fall i langrentene, og investorer kan ikke i samme grad flykte fra aksjer til statsobligasjoner. Resultatet vil bli et større børsfall, men uten at rentekurven inverteres. Nedturen blir altså mye tøffere, men inflasjonen kommer under kontroll, en kombinasjon Magnussen tror at Fed vil foretrekke.

To norske hevinger ekstra

Norges Bank hevinger vil komme som perler på en snor, ved hvert eneste hovedmøte frem til sommeren 2023, tror DNB Markets.

Det betyr en styringsrente neste sommer på 2,00 prosent, der Norges Bank selv bare har antydet 1,50 prosent.

Høye energipriser

2021 2022 2023 2024 2025 Brent Blend, USD/fat 71 83 87 90 90 Strømpris Sør-Norge, øre/KWh 76 81 54 46 - Strømpris Nord-Norge, øre KW/h 42 25 18 16 - Kilde: DNB Markets

«Isolert sett kunne anslagene vår for lønns- og prisvekst vært argumenter for at Norges Bank hever renten enda raskere enn vi har anslått. Vi tror likevel Norges Bank vil gå gradvis frem», skriver seniorøkonom Kyrre Aamdal og makroøkonom Oddmund Berg.

Lønnsveksten ventes å bli den høyeste siden 2013, opp fra 3,3 prosent i fjor til 3,8 prosent i år. Dette betyr en reallønnsvekst på 0,6 prosent, hvis DNB Markets’ inflasjonsanslag går inn.

Mot slutten av 2021 steg total inflasjon mye og kjerneinflasjonen lite. Når total inflasjon synker gjennom 2022, venter DNB Markets at kjerneinflasjonen vil stige gradvis til 3,0 prosent. Utslagene fra høye strømpriser over i andre priser kommer først med forsinkelse, og bedriftene har fra før høy kostnadsvekst.

Flatt på børsen

DNB Markets venter litt økt inntjening for de børsnoterte aksjene enn i fjor. For råvareselskapene er toppen i år, mens øvrige sektorer får ytterligere økt inntjening i 2023.

Samlet anslår DNB Markets at Oslo Børs kan gi en avkastning på +/- 5 prosent i år.

Oljeprisen ventes å stige litt videre, og legge seg på 90 dollar fatet.

DNB Markets' valutakursprognoser

Nå april 2022 januar 2023 EURUSD 1,13 1,12 1,10 EURNOK 10,17 10,00 10,20 USDNOK 9,00 8,93 9,27 Kilde: DNB Markets

Etter april i fjor har boligprisveksten i Norge vært svak, og særlig i Oslo. Med fire rentehevinger bare i år, vil boligprisene vokse svakt, men DNB Markets tror ikke på noe stort prisfall. I gjennomsnitt over de neste årene ventes boligprisene å stige 2,5 prosent årlig.