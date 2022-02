– Dette blir et av de mest sette rentemøtene, sier sjefstrateg Anders Johansen i Danske Bank Markets i et intervju på Økonominyhetene i Finansavisen.

Klokken 20:00 norsk tid onsdag kveld kommer den amerikanske sentralbanken med sin rentebeslutning. Både rentenivå og eventuelle nyheter rundt opptrappingen av støttetiltak vil bli fulgt med argusøyne.

Den 5. januar falt aksjemarkedene kraftig da sentralbanken slapp referatet sitt fra rentemøtet i desember.

Johansen påpeker at markedet ble tatt litt på sengen og at man vil unngå dette denne gangen. Derfor mener han at sentralbanksjef Jerome Powell må komme med tydelige budskap til et nervøst marked.

– Han må være litt tydelig og klare å stå ved noen beslutninger i mer enn en måned – ikke bare bli kastet vegg i mellom, sier Johansen.

Han peker på hvordan nedtrappingsplanen for støttetiltakene (tapering) i november ble korrigert i desember og at sentralbanken kan miste tillit hvis den hele tiden gjør slike endringer.

Klippet over er fra Økonominyhetene 25. januar. Du kan se hele sendingen her: