– Markedene er fortsatt på pinebenken

Onsdag kveld kom beskjeden fra den amerikanske sentralbanksjefen Jerome Powell, som finansmarkedene har ventet i spenning på: styringsrenten settes opp i mars om ikke noe uforutsett skulle skje.

Fed publiserte også oppdaterte prinsipper for hvordan balansen skal bygges ned, og nedtrappingen skal begynne etter første renteheving. Powell indikerte at balansen skal bygges ned betraktelig, og sentralbanken vil starte tidligere og gå raskere frem enn sist gang.

«En avgjørelse på dette vil tas i løpet av de neste møtene. Vi tror dermed fortsatt at nedtrappingen begynner i sommer», skriver FX-strateg i DNB Markets, Magne Østnor, i torsdagens morgenrapport.

Powell pekte også på at den siste tids markedsuro var om lag som forventet.

Hevinger i vente

Den amerikanske sentralbanksjefen utelukket heller ikke at det kunne bli aktuelt å heve renten med 50 basispunkter eller oftere enn på annethvert møte.

De amerikanske nøkkelindeksene, som var opp 2-3 prosent før pressekonferansen begynte, snudde brått ned og endte onsdagen med et lite fall. Rentene steg også kraftig, og markedet priser nå inn nesten fem fulle rentehevinger i år, ifølge DNB Markets.

«Risikoen for at inflasjonen vil bite seg fast på et høyt nivå tross noe lavere økonomisk vekst, gjør at sentralbanker verden over er i ferd med å stramme inn. Etter mange år med svært ekspansiv pengepolitikk er usikkerheten stor for om finansmarkedene vil klare å stå på egne ben», påpeker Østnor.

Han påpeker at det er en vanskelig balansegang sentralbankene nå begir seg ut på, og at hvis inflasjonspresset blir sterkere enn ventet kan det føre til raskere og større rentehevinger.