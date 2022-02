«Spektakulær» utvikling i Frankrike

Brutto nasjonalprodukt i Frankrike økte med 0,7 prosent i fjerde kvartal, ifølge det franske statistikkorganet Insee. Forbruk og investeringer bidro til fremgangen.

Ifølge Bloomberg var det ventet en fransk vekst på 0,5 prosent i forkant.

Det gir en økonomisk vekst på 7,0 prosent i hele 2021, etter et fall på 8,0 prosent året før.

«Vi har fattet de riktige økonomiske beslutningene, og alt som har virket umulig i tiår, er nesten innenfor rekkevidde hvis vi fortsetter i samme retning», sier finansminister Bruno Le Maire til TV-kanalen France 2, ifølge Bloomberg.

Finansministeren omtaler veksten i fjor på 7 prosent som «spektakulær».

Avsluttet året over 2019-nivå

Veksten i fjerde kvartal var imidlertid vesentlig langsommere enn i tredje kvartal, da gjenåpning etter coronarestriksjoner ga en BNP-vekst på 3,1 prosent.

Likevel har Frankrike plassert seg over nivåene i 2019 – før coronapandemien – med sine nye BNP-tall. Etter fjerde kvartal er den franske økonomien 0,9 prosent over førkrisenivåene.

Det gjennomsnittlige BNP-nivået for hele 2021 ligger derimot 1,6 prosent under tilsvarende tall for 2019.