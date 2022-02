Tror Fed vil heve renten fem ganger i år

Onsdagens i møte i den amerikanske sentralbanken, Federal Reserve, endte med det som antageligvis er det tydeligste hintet så langt om at Fed vil begynne å heve renten allerede i mars.

«Med inflasjon godt over 2 prosent og et sterkt arbeidsmarked, forventer komiteen at det snart vil være hensiktsmessig å heve renten», uttalte sentralbanken onsdag.

Fredag tikket det i tillegg inn tall for kjerne-PCE (personal consumption expenditure) for desember, som viste at kjerneinflasjonen fortsetter å være sterkere enn ventet, med en oppgang på 4,9 mot ventede 4,8 prosent.

Flere økonomer spekulerer derfor i at Fed vil komme til å heve renten opptil flere ganger i år, og blant andre venter nå analytikerne i investeringsbanken Goldman Sachs at den amerikanske styringsrenten vil heves fem ganger i 2022, ifølge Bloomberg.

Det vil med andre ord resultere i en styringsrente på mellom 1,25 og 1,50 prosent innen slutten av året.

«Beviset på at lønnsveksten er på nivåer over det som er konsistent med Feds inflasjonsmål har styrket seg, og vi har oppjustert vår inflasjonsbane. I tillegg har Powells kommentarer tidligere i uken gjort det klart at sentralbankledelsen er åpen for et mer aggressivt tempo», sier analytikerne i Goldman Sachs, ifølge Bloomberg.

Ifølge Bloomberg venter Bank of America syv hevinger i 2022, BNP Paribas ser for seg seks, mens JPMorgan Chase og Deutsche Bank også venter fem rentehevinger.