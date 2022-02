USAs sentralbank kan heve renta med et halvt prosentpoeng

Det sier Raphael Bostic, leder for Federal Reserve Bank of Atlanta, til Financial Times. Tidligere denne uka signaliserte sentralbanksjef Jerome Powell at renten skal økes i mars. Det blir i så fall den første renteøkningen siden starten av pandemien.

Powell ville ikke komme med noen detaljer om rentehevingen, men sa at Fed vil være fleksible. Vanligvis økes renta med 0,25 prosentpoeng av gangen. En økning på 0,50 prosentpoeng ville vært uvanlig.

Bostic sier til Financial Times at «alle muligheter ligger på bordet før hvert møte». Han forventer fortsatt tre økninger på 0,25 prosentpoeng gjennom 2022, men sier at «hvis tallgrunnlaget viser at ting har utviklet seg på en måte der en økning på 0,5 prosentpoeng er nødvendig, så er jeg villig til å lene meg på det».

Fed satte ned styringsrenta til mellom 0 og 0,25 prosent i mars 2020 for å begrense sjokket pandemien kom til å utgjøre for økonomien. Nå som det er god vekst i økonomien, er prioriteringen for Fed å bekjempe inflasjonen. Det skjer blant annet ved hjelp av rentehevinger.

