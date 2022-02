Rabobank-strateg Jane Foley ser tegn til svakere USA-vekst, og spår motvind for dollaren fra andre halvår 2022.

Federal Reserve har ikke gjort det siden 2000, men signaler fra Atlanta Fed-sjef Raphael Bostic gitt til Financial Times i helgen tyder på at den amerikanske sentralbanken ikke vil nøle med å heve renten med 50 basispunkter i mars, hvis den mener det trengs for å temme inflasjonen.

Valutastrateg Jane Foley i Rabobank anser derimot en slik renteøkning som usannsynlig, og at Fed vil levere i tråd med den brede konsensus på 25 basispunkter i mars.

– Dette vil avhenge av makrotallene. BNP-tallene i forrige uke så sterke ut på overflaten, men en stor del av det var lagerbygging – noe som faktisk antyder svakere vekst de neste månedene etterhvert som lagrene brukes, sier hun i et intervju med Bloomberg TV.

– Dessuten peker konsensus for fredagens arbeidsmarkedsrapport mot bare moderat oppgang i sysselsettingen, og ingenting av dette tilsier en renteøkning på 50 basispunkter, føyer Foley til.

Hun påpeker i tillegg at økonomer flest nå mener inflasjonen nærmer seg toppen.

– Rentekurven flater ut

Utsiktene til renteøkninger og øvrige pengepolitiske innstramninger fra Federal Reserve har satt fart i dollaren. EURUSD står mandag formiddag i 1,1168, noe som tilsvarer en styrkelse av dollaren mot euro på 1,7 prosent så langt i 2022.

– Vi har vært optimistiske til dollaren en stund – og er det ennå, men begynner å bli litt ukomfortable hvis vi ser et halvt år og videre fremover. Etter Fed-møtet i januar begynte markedet å prise inn renteøkninger på 125 basispunkter i år, mens forventningene for neste år egentlig ikke endret seg, sier Foley.

– En flatere rentekurve antyder et marked som tror på svakere veksttakt i økonomien. Denne syklusen av renteøkninger kan derfor bli ganske kortvarig. Om ti måneder er det ikke for mange faktorer som støtter dollaren. Vi tror EURUSD kan komme seg til 1,10 i første halvår hvis Fed kommer i gang med renteøkningene, men deretter tror vi dollaren kan begynne å slite, legger Rabobank-strategen til.

– Toppen ikke nådd

Global valutastrateg Daniel Hui i JP Morgan tror heller ikke at dollaren har nådd toppen ennå. Han antyder 3 prosent oppside for dollaren hvis Fed hever renten seks ganger.

JP Morgan høynet nylig sine renteprognoser til fem renteøkninger fra Federal Reserve i 2022.

– Fed er ikke overpriset. Kvartalsvise renteøkninger har tidligere vært et tak på hvor fort frem sentralbanken kan gå, men Fed-sjefen Jerome Powell undergravde på en måte dette synet sist uke. Husk at før den siste syklusen – i tiden før finanskrisen, så var åtte ganger årlig en normal Fed-økning, sier Hui til Bloomberg TV.