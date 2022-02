I desember steg samlet inflasjon i eurosonen til 5,0 prosent. Analytikerne ventet et klart fall i januar, til rundt 4,4 prosent.

De siste dagene har troen på et klart fall i inflasjonen avtatt etter at foreløpige tall for Tyskland viste uventet høy inflasjon. I både Spania og Portugal har inflasjonen steget videre inn i 2022..

Og dette slo til også for eurosonen samlet. Den såkalte «flash»-målingen viser at inflasjonen steg videre til 5,1 prosent.

Kjerneinflasjonen i januar falt derimot fra 2,6 til 2,3 prosent. Dette var imidlertid et mindre fall enn ventet, til 1,8 prosent.