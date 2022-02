Nye tall fra USA overrasker stort

Antallet sysselsatte i privat sektor i USA sank i januar med 301.000, viser tall fra ADP onsdag.

Konsensus på forhånd var en ny økning på 207.000.

I desember var det en økning på hele 807.000 – et tall som nå er revidert ned til 776.000.

Årsaken til det store fallet er den nye smittebølgen med omikronvarianten av coronaviruset.

«Opphentingen i arbeidsmarkedet tok et skritt tilbake i starten av 2022 på grunn av effekten fra omikronvarianten og dens betydelige, men trolig midlertidige, effekt på sysselsettingsveksten», heter det fra sjeføkonom Nela Richardson i ADP.

Januar ble første måned siden desember 2020 at sysselsettingen gikk tilbake i USA. Ifølge ADP trakk de fleste av sektorer ned, men det var særlig merkbar sysselsettingsnedgang innen leisure and hospitality – som inkluderer fritidstilbud, overnatting og reiseliv. Denne kategorien sto for over halve nedgangen i januar, med 154.000 færre stillinger.

Indikator for «månedens viktigste»

ADPs sysselsettingstall anses som en indikator for hva den månedlige arbeidsmarkedsrapporten fra det amerikanske arbeidsdepartementet kan komme til å vise. Rapporten – «Nonfarm payrolls» – omtales gjerne som månedens viktigste makrotall, og viser den samlede sysselsettingsveksten utenom landbrukssektoren i USA.

Den publiseres neste gang fredag denne uken – 4. februar. Forventningen nå er at denne rapporten vil vise en sysselsettingsvekst på 150.000 i januar.

I desember ble 199.000 nye arbeidsplasser skapt, halvparten så mange som ventet på forhånd. Det viser at det også kan være store forskjeller mellom ADP-rapporten og «Nonfarm payrolls».