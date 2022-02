Høyeste prisstigning på 20 år

En valutakrise i Tyrkia har gått hardt ut over folks kjøpekraft. Den siste krisen oppsto i fjor etter at president Recep Tayyip Erdogan kuttet rentene kraftig. Stikk i strid med generell økonomisk tenkning mener han at renteøkning vil gi høyere inflasjon.

I desember lå tolvmånedersinflasjonen på 36,1 prosent, men har altså gjort et kraftig hopp på nyåret. Landet har hatt vedvarende høy prisvekst siden 2018. Med høyeste prisvekst siden Erdogan og hans parti kom til makten for to tiår siden, kan det bli vanskeligere å hale i land seieren i valget til neste år.

Ifølge tyrkiske medier er presidenten misfornøyd med de ferske tallene fra landets statistikkbyrå. Siden 2019 har han byttet ut byråets sjef fire ganger, senest for bare noen dager siden.

Uavhengige tall hentet inn av tyrkiske økonomer tegner et enda dystrere bilde. De antyder en årsinflasjon på hele 110 prosent, altså mer enn en dobling av prisene.

Finansminister Nureddin Nebati sier i et intervju publisert av Nikkei Asia torsdag at inflasjonen vil nå en topp i april og deretter falle til et énsifret prosentnivå fram mot valget i juni neste år.

(NTB)