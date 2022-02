Det var ventet at samlet inflasjon i eurosonen ville falle tilbake i januar, fra 5,0 til 4,4 prosent. Tidligere i uken fikk imidlertid Den europeiske sentralbanken (ESB) seg en real overraskelse da det ble kjent at inflasjonen steg videre til 5,1 prosent

«Det er ingen tvil om at det høye tallet skremte ESB», skriver Nordea-økonomene Erik Bruce og Joachim Bernhardsen i en oppdatering.



Som ventet endret ikke ESB rentene under møtet tidligere i uken, men sentralbanksjef Lagarde uttalte under pressekonferansen at «situasjonen absolutt har endret seg». I tillegg pekte hun på at høy inflasjon er en bekymring.

Ifølge Nordea-økonomene priser markedet nå inn nesten to rentehevinger i eurosonen, mot tidligere en heving. Samtidig var Lagarde klar på at en renteøkning først er aktuelt etter at sentralbankens verdipapirkjøpsprogram er avsluttet.

«Har markedet rett, vil dermed også ESB avslutte verdipapirkjøpene, eller kvantitative lettelser, i år», skriver Bruce og Bernhardsen.

Kjøp aksjer

Høy inflasjon og utsikter for rentehevinger skremmer imidlertid ikke Nordea-økonomene. Deres anbefaling til investorene er å allokere 10 prosent ekstra i aksjer.

«For en investor med en normalportefølje fordelt på for eksempel 50 prosent aksjer og 50 prosent obligasjoner, innebærer vårt markedssyn en allokering på 60 prosent i aksjer og 40 prosent i obligasjoner», skriver økonomene.



Bruce og Bernhardsen trekker frem at det er sjelden de anbefaler en såpass stor overvekt i aksjer.

«Det nye synet reflekterer at vi har stor tro på at aksjemarkedet vil hente inn mye av det tapte fra fallet i januar.»