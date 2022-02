Fredagens arbeidsmarkedsrapport fra USA overrasket veldig på den sterke siden. Rapporten viste at sysselsettingen utenfor landbrukssektoren økte med 467.000 stillinger i januar, mer enn det tredoble av konsensus.

DNB Markets reagerer å justere prognosen for renteøkninger fra Federal Reserve.

Spår raskere renteoppgang

«Det var spesielt den høye lønnsveksten (5,7 prosent) som vi tror vil bidra til at Fed blir enda mer bekymret for inflasjonen. Reviderte tall for sysselsettingen viste dessuten en mye sterkere oppgang mot slutten av fjoråret, og januar-tallet var også mye høyere enn ventet», skriver seniorøkonom Knut A. Magnussen i tirsdagens morgenrapport.

DNBs makroøkonomer venter nå hevinger på 0,25 prosentpoeng både i mars, mai og juni, før de tror Fed går over til å heve på annethvert rentemøte når balansen skal reduseres.

«Samlet sett beholder vi antall ventede hevinger, hvilket betyr at rentetoppen nås i mars 2024 (og ikke i juni samme år). Vårt anslag på terminalrenten er dermed uendret på 2,75 prosent, og ligger fortsatt langt over det markedet priser inn (rundt 1,80 prosent)», heter det videre.

Britisk mars-økning også

Samtidig har meglerhuset justert sin renteprognose for Bank of England, som etter forrige ukes rentemøte hevet renten med 0,25 prosentpoeng. Men bankens rentekomité var delt på midten, ettersom et stort mindretall (på fire) ønsket å heve renten med 0,50 prosentpoeng.

«Grunnen var den bredt baserte oppgangen i inflasjonen, og utsiktene til at lønnsveksten er klart på vei opp. Vi tror disse argumentene tilsier at renten vil bli satt opp på nytt (med 0,25 prosent) på det kommende rentemøtet 17. mars», skriver Magnussen.

«Signalene fra sentralbanksjef Bailey tilsier likevel at det ikke blir en lang rekke med hevinger, og at økonomien vil bli kjølt ned av den høye inflasjonen», fortsetter han.

Den høye inflasjonen gjør at DNB Markets likevel beholder hevingene (på 0,25 prosent) som lå inne for mai, august og november i år, samt i februar neste år. Terminalrenten i prognosen er uendret på 1,75 prosent.