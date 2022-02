Nestlederen i Blackrock-styret, Philipp Hildebrand, mener for mange renteøkninger vil ødelegge veksten, og at det grønne skiftet vil bidra til høyere inflasjon over tid.

En mer aggressiv retorikk fra Federal Reserve og flere andre store sentralbanker har sendt renteprognosene i været, og i den høye enden finner vi eksempelvis Bank of America med forventninger om syv amerikanske renteøkninger i år – og ytterligere fire neste år.

Nå er Blackrock, verdens største kapitalforvalter, ute med en analyse som klart forteller at renteforventningene har kommet for høyt.

– Det pågår et kappløp om å prise inn nye forventninger, og sentralbankene vil ikke ha det på seg at de ikke responderer på den høye inflasjonen. Retorikken har blitt skarpere og markedet har reagert. Akkurat nå forventer vi at volatiliteten vil fortsette en stund til, men når ting roer seg og man begynner å se gjennom dette, tror jeg vi ender opp med en ganske avmålt syklus av renteøkninger, sier nestleder i Blackrock-styret Philipp Hildebrand til Bloomberg TV.

– Økonomien er ikke overopphetet

Han understreker at det som utspiller seg for tiden ikke er en typisk gjeninnhenting.

– Dette er ikke en overopphetet økonomi. Veksten er fortsatt lavere enn potensialet. Veldig få har påpekt dette. Det vi ser er inflasjonsdynamikk, som kan være veldig ubehagelig og på flere måter uakseptabelt. Dynamikken er drevet av flaskehalser på tilbudssiden, og derfor vil antall renteøkninger begrense seg, fortsetter Hildebrand.

Blackrock-toppen tror sentralbankenes tøffere retorikk, og volatiliteten som følger med, vil fortsette frem til flaskehalsene løser seg. Hans gjetning er at dette vil skje innen årsskiftet – gitt at gjenåpningen av verden holder seg på sporet.

– Må leve med høyere inflasjon

Ifølge Hildebrand vil sentralbankene slite med å bekjempe en tilbudsdrevet inflasjon med en lang rekke renteøkninger, ettersom det har altfor stor effekt på veksten.

– Sentralbankene kommer til å se et høyere inflasjonsregime i en «steady state» enn i de siste 20 årene, og til syvende og sist må de leve med den høye inflasjonen. Vil sentralbankene skvise ut alt og komme tilbake til der vi var før inflasjonen kom opp, vil kostnaden for økonomien bli for stor, sier han videre til nyhetsbyråets TV-kanal.

En ytterligere kilde til høy volatilitet fremover er verdens overgang til nullutslipp innen 2050, siden høyere produksjonskostnader for energi vil gjøre denne overgangen inflasjonsdrivende.

«Det grønne skiftet kommer med kostnader og høyere inflasjon», skriver Blackrock i rapporten.